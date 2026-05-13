Il mercato del Napoli è rimasto fermo su Lobotka, che non si sposta dalla squadra. La società partenopea ha confermato che il centrocampista slovacco resterà nel club, escludendo qualsiasi possibilità di trasferimento alla Juventus. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sembra essere definitiva, senza ipotesi alternative emerse nelle ultime settimane.

Stanislav Lobotka non si muove da Napoli. Il centrocampista slovacco resta centrale nel progetto azzurro, blindato dalla dirigenza partenopea che ha escluso categoricamente una cessione alla Juventus di Luciano Spalletti. Lobotka e il Napoli: la scelta contro la Juve. Secondo Tuttomercatoweb, la società ha chiuso ogni possibile negoziato. Non è una questione tecnica: Lobotka continua a rappresentare un pilastro del centrocampo napoletano. La vera ragione della blindatura è strategica e commerciale. Il Napoli non rinforza i rivali diretti, soprattutto non la Juventus, squadra con cui contende lo scudetto. Spalletti poteva rappresentare un’occasione di mercato, ma solo sulla carta.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, bloccato Lobotka! Niente ipotesi Juve, il motivo

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