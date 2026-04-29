Dopo anni di silenzio e dichiarazioni spesso critiche, Paola Barale ha deciso di condividere nuove riflessioni sulla sua vita, parlando di un aborto passato e del suo rapporto con Raz Degan. La cantante e conduttrice ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato alcuni aspetti della sua esperienza personale, offrendo uno sguardo più intimo e meno polemico rispetto al passato.

Dopo anni di silenzio e dichiarazioni spesso taglienti, Paola Barale torna a raccontarsi con un tono diverso, più riflessivo e meno polemico. Ospite tra interviste e nuovi progetti televisivi, la showgirl ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua vita, tra scelte difficili, amori intensi e decisioni che hanno segnato il suo percorso personale e professionale. Ne emerge un ritratto sincero, fatto di consapevolezze maturate col tempo e di verità che oggi riesce a condividere senza filtri. Paola Barale si racconta senza filtri: l’amore con Raz Degan e l’aborto. Parlando della lunga relazione con Raz Degan, durata ben quattordici anni, Paola Barale sorprende per il cambio di tono rispetto al passato.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paola Barale, l’aborto e l’addio a Raz Degan: dopo anni viene fuori la verità, ecco la confessione

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