Durante il concerto di Gianna Nannini, la serata finale della presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027 si è interrotta a causa di una lite tra due manager. I due sono stati allontanati dalla platea, mentre l'evento proseguiva senza ulteriori incidenti. L’incidente si è verificato il 3 luglio ad Ancona, durante l’esibizione dell’artista. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, ma non sono stati segnalati altri dettagli sui motivi del diverbio.

Un acceso alterco avrebbe interrotto la serata conclusiva della presentazione dei palinsesti Rai 20262027, andata in scena il 3 luglio ad Ancona. Secondo quanto riportato da Dagospia, durante il concerto di Gianna Nannini al Teatro delle Muse, due manager del mondo televisivo avrebbero iniziato a discutere animatamente fino a essere accompagnate fuori dalla platea. La tensione, stando alla ricostruzione, sarebbe poi degenerata all’esterno della sala, dove le due donne sarebbero arrivate anche alle mani. L’episodio si sarebbe verificato mentre era in corso l’esibizione della cantante che ha chiuso la giornata dedicata alla presentazione della nuova stagione televisiva della Rai. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rai, lite durante il concerto di Gianna Nannini: due manager allontanate dalla platea

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