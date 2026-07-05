Al Comune di Empoli sono stati espropriati alcuni terreni comunali per il raddoppio della ferrovia fino a Granaiolo. In seguito a questa operazione, l’ente ha ricevuto un pagamento di oltre 289mila euro da Rete Ferroviaria Italiana, che è stato accertato dall’amministrazione. I terreni coinvolti sono stati requisiti per consentire i lavori di ampliamento della linea ferroviaria. Il Comune ha ora a disposizione questa somma, che deriva dall’esproprio effettuato.

Al Comune di Empoli sono stati espropriati alcuni terreni necessari al raddoppio della ferrovia per Siena, nel tratto fino a Granaiolo. E adesso lo stesso Comune, in virtù di questo, si ritrova in cassa un ‘tesoretto’ di oltre 289mila euro, versato da Rete Ferroviaria Italiana e appena accertato dall’ente. Somma non ingente per Empoli e però utile per un’opera pubblica o manutenzioni importanti, giusto per rendere l’idea. Si tratta di terreni di proprietà dell’ente lungo la linea, che ora servono per il cantiere del raddoppio del binario sulla Empoli-Siena ed anche per l’elettrificazione. I relativi lavori, com’è noto, sono in corso. Si deve raddoppiare il binario tra Empoli e Granaiolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raddoppio linea Empoli-Granaiolo. Espropriati i terreni comunali

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