racconto di una notte trama e anticipazioni puntate serali 5 luglio

Le tensioni tra Mahir e Canfeza saranno al centro delle trame nel prossimo episodio Racconto di una notte, in onda domenica 5 luglio in prima serata su Canale 5. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Racconto di una notte, trame puntate del 5 luglio. Gli equilibri alla villa sono stravolti dall’arresto di Canfeza, Gulizar e Sare. Mentre Afet è furiosa con Gulizar, per la sua alleanza con Canfeza, Mahir appare infastidito per il comportamento della moglie. Nel corso di un’accesa discussione tra i due, la donna sfoga sul marito tutta la sua frustrazione, mettendo così ancora più in crisi il loro rapporto. Poco dopo l’uomo si rende conto che – se vuole salvare il matrimonio – deve fare un passo indietro e mettere da parte il suo orgoglio, e chiede scusa a Canfeza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Racconto di una Notte Anticipazioni 7-13 Giugno 2026

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Con lui ci sentiamo meno soli: Ultimo ha trasformato in stelle per una notte 250mila persone. Quando la realtà supera la fantasia (e c’è di mezzo il Vangelo) - Il racconto @FQMagazineit #lafavolapersempre ilfattoquotidiano.it/2026/07/05/ult… via @fattoquoti x.com

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