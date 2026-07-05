Quel filosofo deve morire | la doppia morte di Giovanni Gentile per capire il rapporto tra memoria e storia

Notizia in breve

Giovanni Gentile è ricordato sia per le sue opere filosofiche sia per la memoria legata al suo passato politico. La sua figura ha attraversato diverse interpretazioni nel tempo, influenzando il modo in cui si affrontano i temi di memoria e storia. La sua morte è stata oggetto di analisi, considerata come una doppia morte: quella fisica e quella simbolica legata alla sua eredità. La discussione riguarda come il suo ricordo sia stato tramandato e interpretato nel corso degli anni.