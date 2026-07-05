Quanti soldi sta guadagnando Jannik Sinner a Wimbledon? La cifra futura e le proiezioni turno per turno

Jannik Sinner guadagna circa 60.000 euro per ogni vittoria a Wimbledon. Con l’eliminazione al terzo turno, ha già incassato circa 50.000 euro. La quota aumenta ad ogni turno: circa 120.000 euro agli ottavi, 250.000 ai quarti, 430.000 in semifinale e 2,1 milioni di euro per il vincitore del torneo. Se dovesse raggiungere la finale, potrebbe portare a casa circa 1,4 milioni di euro. La cifra complessiva varia in base ai turni e alle vittorie.

Jannik Sinner si sta preparando per affrontare l’inatteso giapponese Shintaro Mochizuki agli ottavi di finale di Wimbledon: l’avventura nel terzo Slam della stagione prosegue sui sacri prati londinesi, con il chiaro obiettivo di continuare la cavalcata verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno, ma dovrà stare attento a non sottovalutare il numero 151 del ranking ATP, proveniente dalle qualificazioni e capace di sorprendere il quotatissimo spagnolo Rafael Jodar. Il numero 1 del mondo non ha impressionato nelle prime tre uscite sull’erba britannica e ora è chiamato ad alzare l’asticella, in una stagione dove ha vinto cinque Masters 1000 di fila ma ha faticato negli Slam (semifinale agli Australian Open e secondo turno al Roland Garros). 🔗 Leggi su Oasport.it

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