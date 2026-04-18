Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Madrid? Tutte le cifre turno per turno
Jannik Sinner si appresta a partecipare al Masters 1000 di Madrid, dove si presenta come numero 1 del mondo. Tuttavia, resta da chiarire se prenderà parte alla competizione, dato che ancora non sono stati definiti tutti i dettagli relativi alla sua presenza. Le cifre relative ai possibili guadagni del tennista vengono analizzate turno per turno, offrendo un quadro aggiornato delle sue possibilità economiche in questa manifestazione.
Jannik Sinner si presenterà da numero 1 del mondo al Masters 1000 di Madrid, anche se formalmente deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sulla sua effettiva presenza nella capitale spagnola. Dopo aver firmato il Sunshine Double e dopo aver dettato legge a Montecarlo, il fuoriclasse altoatesino sarà atteso da un un importante torneo sulla terra rossa, dove potrebbe allungare in testa al ranking ATP, considerando anche la già annunciata assenza di Carlos Alcaraz. Il nostro portacolori esordirà direttamente al secondo turno in virtù di un bye riservato alle teste di serie nella kermesse che andrà in scena dal 22 aprile al 3 maggio. Quanti soldi potrà guadagnare Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid? La semplice partecipazione all’evento assicura un assegno da 31.🔗 Leggi su Oasport.it
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Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Jannik Sinner, quanto guadagna la stella del tennis italiano?; Sinner n.1 al mondo, ma può durare solo una settimana? Alcaraz ha l’immediata occasione di contro-sorpasso; Sinner batte in finale Alcaraz a Montecarlo: quanto ha guadagnato; Il ritiro di Alcaraz cambia gli scenari per il n. 1: che cosa serve a Sinner per arrivare in vetta a Roma.
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Carlos Alcaraz rinuncerà al torneo di Madrid. Per Jannik Sinner si tratta di un'occasione preziosa per allungare in classifica e consolidare il primato. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/alcaraz-non-giochera-madrid-vista-internazionali-sinner-cambia-tutto-8725 - facebook.com facebook
Con il forfait di Alcaraz a Madrid Jannik Sinner è sicuro di restare numero uno del mondo fino agli Internazionali BNL d'Italia 1 x.com