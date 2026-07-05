L’Italia ha recuperato dieci punti nell’ultimo quarto e ha vinto contro la Lituania 87-84. Dopo un parziale di 10-0 della squadra avversaria, gli azzurri sembravano in difficoltà e vicini alla sconfitta. Tuttavia, sono riusciti a invertire la rotta negli ultimi minuti, portando a casa la vittoria. La partita si è conclusa con un margine di tre punti a favore dell’Italia.

Sembrava finita. Sembrava persa. Quel parziale di 10-0 nella prima metà dell’ultimo quarto della Lituania aveva messo gli azzurri con le spalle al muro. E invece no. Nei 5’ finali l’Italia recupera 13 punti, forza 4 palle perse ai baltici accendendo prima Procida (sette punti consecutivi) e poi Mannion, decisivo proprio nell’ultimo giro di orologio con altri sette punti di fila, compresi i due liberi a 22’’ dalla sirena dell’87-84 finale. Si chiude così nel modo migliore alla Virtus Arena di Bologna, dopo le celebrazioni all'intervallo per i 100 anni della nazionale maschile, la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali dell’Italbasket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Qualificazioni mondiali: l'Italia recupera 10 punti nell'ultimo quarto e batte la Lituania 87-84

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