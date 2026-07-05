Qualificazioni Mondiali basket Italia da urlo | rimonta dal -13 e batte la Lituania 87-84

L’Italia ha vinto contro la Lituania 87-84 nelle qualificazioni ai Mondiali di basket del 2027. La squadra ha recuperato un deficit di 13 punti nel secondo tempo, portando a casa la partita nell’ultima giornata della terza finestra del girone D. Con questa vittoria, l’Italia si assicura matematicamente il primo posto nel gruppo. La partita si è disputata a Bologna, con una rimonta storica della nazionale italiana.

Bologna, 5 luglio 2026 - Con una rimonta da libri di storia, l’Italbasket piega 87-84 la Lituania nell’ultimo impegno della terza finestra delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027 e blinda aritmeticamente il primo posto del Girone D. Una vittoria figlia della grande resilienza dei ragazzi di coach Ramondino, che non hanno perso il bandolo della matassa neppure quando, sul -13 a 5’ dalla fine, le cose sembravano definitivamente compromesse e hanno saputo riaprire i giochi grazie a un quintetto più basso e soprattutto ai punti pesantissimi portati a casa da Stefano Tonut, Nico Mannion (miglior realizzatore dell’Italia con 27 punti) e Gabriele Procida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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