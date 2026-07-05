Qual è la partita di Coppa del Mondo più calda di sempre?

Durante la preparazione per la partita di Coppa del Mondo tra Francia e Paraguay nel 2026, si è parlato di un’ondata di caldo senza precedenti. Le temperature elevate avrebbero influenzato le condizioni di allenamento di entrambe le nazionali. La discussione si è concentrata sulle temperature record registrate in quel periodo, ritenute tra le più alte mai registrate in occasione di una partita di Coppa del Mondo. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sui dati meteorologici specifici.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Nella preparazione di Francia-Paraguay ai Mondiali del 2026, si è parlato molto delle condizioni di ondata di caldo senza precedenti a cui sarebbero state sottoposte entrambe le squadre. Senza precedenti in questa edizione del Nord America, nonostante varie squadre siano state costrette a sopportare il clima più caldo di sempre, in qualsiasi torneo di Coppa del Mondo. Francia-Paraguay ha superato i 100 gradi Fahrenheit, ma è stata la partita più calda nella storia della Coppa del Mondo? Qual è la partita della Coppa del Mondo più calda di tutti i tempi?. GIOCA QUI con il nostro pronostico GRATUITO sui punteggi della Coppa del Mondo e VINCI £ 1. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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