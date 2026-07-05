Pubblica Assistenza La festa è doppia

La Pubblica Assistenza Prato Sud ha celebrato ieri due eventi nello stesso giorno, con una mattinata dedicata a momenti di festa e riconoscenza.

Una mattinata di festa e riconoscenza quella vissuta ieri dalla Pubblica Assistenza Prato Sud, che ha celebrato contemporaneamente due momenti significativi per la vita dell’associazione: il pensionamento del presidente Dante Bartoloni e l’inaugurazione di una nuova sedia cingolata elettrica destinata al trasporto sanitario delle persone con ridotta mobilità. Per Bartoloni si chiude una lunga esperienza alla guida della Pubblica Assistenza Prato Sud, iniziata nel novembre del 2013, senza però interrompere il suo impegno nel volontariato. Raggiunti i limiti di età previsti per la carica, è stato nominato presidente onorario per il contributo determinante dato alla crescita dell’associazione ed alla comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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