Pronostico Svizzera-Colombia | alla ricerca di un pass storico

Da ilveggente.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Svizzera e Colombia si svolge martedì alle 22:00, valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. La sfida si gioca in Italia e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. La partita rappresenta un match importante per entrambe le squadre, che cercano di avanzare ulteriormente nel torneo. Le formazioni sono state annunciate e le statistiche delle squadre sono disponibili, ma non sono state ancora ufficializzate le probabili formazioni.

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Svizzera-Colombia è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 22:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Con la sfida di Vancouver tra Svizzera e Colombia vanno in archivio pure gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Inutile ribadire come la posta in palio, al BC Place, sia davvero altissima. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché parliamo di due rappresentative che raramente hanno fatto molta strada in un campionato del mondo. Gli elvetici, ad esempio, non raggiungono i quarti dal Mondiale casalingo del 1954 e, prima del successo ottenuto giovedì scorso contro l’Algeria dell’ex commissario tecnico Vladimir Petkovic (2-0) non avevano mai vinto un match di fase a eliminazione diretta nella rassegna iridata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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