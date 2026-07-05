Pronostico Svizzera-Colombia | alla ricerca di un pass storico

Notizia in breve

La partita tra Svizzera e Colombia si svolge martedì alle 22:00, valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. La sfida si gioca in Italia e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. La partita rappresenta un match importante per entrambe le squadre, che cercano di avanzare ulteriormente nel torneo. Le formazioni sono state annunciate e le statistiche delle squadre sono disponibili, ma non sono state ancora ufficializzate le probabili formazioni.