Sabato si gioca l’amichevole internazionale tra Giappone e Islanda, in preparazione ai Mondiali. Il Giappone, già qualificato, si trova di fronte a un’Islanda ancora in corsa per ottenere il pass. Le formazioni probabili prevedono il ritorno di alcuni giocatori chiave da entrambe le parti. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi dedicati al calcio.

Giappone-Islanda è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Una squadra qualificata e una no. Il Giappone al Mondiale ci sarà, l’Islanda no. Quella che era una favola negli anni scorsi adesso è tornata ad essere quella che tutti conosciamo e che abbiamo imparato a conoscere, una squadra con grosse difficoltà. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il cammino dei nipponici è stato importante nella fase di qualificazione: nelle dieci partite giocate ha perso una sola volta subendo solamente tre reti. E, soprattutto, nelle ultime amichevoli contro Brasile e Inghilterra sono arrivate altrettante vittorie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Giappone-Islanda: alla ricerca della continuità

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