Che cosa vedere in tv stasera 27 aprile 2026 i programmi in prima serata da La buona stella a The Floor a I Cesaroni

Stasera, lunedì 27 aprile 2026, i canali Rai e Mediaset propongono una serie di programmi in prima serata. Tra le proposte ci sono la fiction “La buona stella”, il reality “The Floor” e la commedia “I Cesaroni”. La programmazione include anche eventi e approfondimenti su diversi generi televisivi, offrendo agli spettatori varie opzioni tra intrattenimento, approfondimento e fiction. La guida ai programmi in onda permette di scegliere cosa seguire durante la serata.

Ecco tutti i programmi in tv stasera, lunedì 27 aprile 2026, sui principali canali Rai e Mediaset Scopriamo i programmi in onda in tv stasera, lunedì 27 aprile 2026, per scegliere che cosa vedere tra le varie proposte dei principali canali Rai e Mediaset. La prima serata propone un palinsesto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera 27 aprile 2026, i programmi in prima serata, da La buona stella a The Floor a I Cesaroni Final Fantasy XIV BONUS DAY 1 - LEVELING ROUTE & Much More! [ITA / ENG] Notizie correlate Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 20 aprile 2026 e le anticipazioni: da 'I Cesaroni' a 'La buona stella' a 'The Floor'Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, lunedì 20 aprile 2026, con la guida completa ai programmi de3lla prima serata e le anticipazioni. Che cosa vedere in tv stasera 27 febbraio 2026, i programmi in prima serata da Sanremo a Io sono Farah a The AmericasEcco la guida completa ai programmi tv di stasera, venerdì 27 febbraio 2026 Scopriamo che cosa vedere in tv stasera 27 febbraio 2026 con la guida... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Francesco Arca all'attacco di Claudio Amendola: lo scontro è durissimo; Cartisia Somma e Virginia Bocelli: I primi a tifare per noi sono sempre i nostri papà; Borsa: Milano in calo con auto e difesa, chiude a -0,5%; Amici 25, Alex fuori dal Serale: le sue prime parole dopo l'eliminazione [VIDEO]. Cosa vedere in prima serata tv: da Belve a The Floor e Zelig On, le anticipazioni della settimanaSu Rai Uno c’è alle 21,30 Il commissario Montalbano, in L’odore della notte con Luca Zingaretti. Su RaiDue alle 21, 20 torna Belve conduce Francesca Fagnani. Rai Tre alle 21,20 Far West conduce Salvo ... leggo.it Cosa vedere in prima serata tv: da Belve a The Floor e Zelig On, le anticipazioni della settimanaSu Rai Uno alle 21,30 il film Pretty Woman con Julia Roberts. Su RaiDue alle 21, 20 c’è Stasera tutto è possibile conduce Stefano de Martino. Su Rai Tre c’è alle 21,20 Chi l’ha visto? Conduce Federica ... leggo.it Three days in Anzio with my daughter… and the pleasure of sharing the floor with an amazing group of dancers. So much energy, passion and great vibes in the room. I also had the chance to teach and enjoy this special moment together. Tre giorni ad Anzio c - facebook.com facebook Terence Atmane fell to the floor and was groaning in pain at 2-4 down in the 2nd set tiebreak against Ugo Humbert in Madrid. He ended up winning this match… Wow… x.com