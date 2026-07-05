La nazionale messicana ha restituito i Rolex ricevuti da un influencer americano noto per le sue sfide estreme e donazioni milionarie. Dopo una festa con gli orologi, la FIFA ha imposto uno stop, costringendo la squadra a restituirli. L'influencer, conosciuto per i contenuti su YouTube, aveva donato gli orologi ai giocatori, ma successivamente sono stati richiesti indietro. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali.

AGI - La nazionale messicana ha dovuto restituire i Rolex che gli erano stati donati da ' Stevewilldoit ', uno YouTuber e influencer americano noto per le sue sfide estreme, i video stravaganti e le donazioni milionarie. Stephen Deleonardis, questo il suo vero nome, aveva affermato di aver speso un milione di dollari, circa 870mila euro, per questo regalo. La consegna ai giocatori del Tricolor e al ct Javier Aguirre era avvenuta dopo la partita con l' Ecuador che ha qualificato il Messico agli ottavi, per la quale l'influencer aveva scommesso due milioni di dollari sulla vittoria dei padroni di casa. I giocatori avevano reagito al dono con "sorpresa ed entusiasmo", stando ai media locali, e lo avevano persino lanciato in aria come si fa per celebrare un trionfo sportivo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Prima la festa con i Rolex, poi lo stop della Fifa: il Messico restituisce gli orologi del...

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