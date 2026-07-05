Premiata in Comune la filosofa e saggista Bottici

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La filosofa e saggista Chiara Bottici ha ricevuto un riconoscimento durante una cerimonia in Comune, che si è svolta il 8 marzo. La consegna è stata effettuata dalla vicesindaca, dall’assessora alla Cultura e dalla commissione Progetto donna del Centro per le pari opportunità. L’evento ha celebrato le donne e il loro ruolo, premiando Bottici con un attestato per il suo contributo nel campo della filosofia e della cultura.

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La vicesindaca Roberta Crudeli, l’assessora alla Cultura Gea Dazzi assieme alla commissione Progetto donna Centro per le pari opportunità hanno incontrato professoressa Chiara Bottici e le hanno consegnato il riconoscimento che le era stato assegnato lo scorso 8 marzo in occasione della cerimonia ‘Carrara celebra le sue donne’. Questa la motivazione del premio a Bottici. "Per la sua capacità di analisi del pensiero femminista. Filosofa e Saggista, voce della filosofia femminista in grado di mettere in discussione l’intera società e l’ordine sociale nella sua globalità analizzando alle radici la discriminazione di genere e il sessismo". "Lo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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