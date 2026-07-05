Ponte di via Ribega danneggiato? La consigliera dica se sa qualcosa

Il ponte di via Ribega presenta danni, ma non sono ancora noti i dettagli ufficiali. Il sindaco di Fiscaglia ha risposto alle accuse dell’opposizione, chiedendo alla consigliera Alessandra Giaquinto di confermare le sue dichiarazioni fatte in consiglio comunale. La questione rimane al centro delle discussioni politiche, mentre si attende un aggiornamento sulle condizioni strutturali del ponte.

Torna al centro del confronto politico, il caso del ponte Ribega. Il sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi, ribalta le accuse dell’opposizione e richiama la consigliera Alessandra Giaquinto alle dichiarazioni rese dalla stessa in consiglio comunale. Durante il penultimo consiglio, Giaquinto ha ricostruito in modo dettagliato la possibile dinamica del danneggiamento: autoarticolati diretti verso un frigo per frutta della zona, difficoltà di manovra nell’attraversamento del ponte, urti contro il guardrail e conseguente spostamento di alcuni mattoni della struttura. Su questo, interviene il sindaco Tosi: "Se la consigliera disponeva già di elementi così precisi, perché non li ha formalmente segnalati alle autorità competenti, affinché potessero essere individuati gli eventuali responsabili?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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