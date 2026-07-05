Ponte al Pino sostituito dopo 140 anni | Italia tagliata in due Forti disagi per i fiorentini Bus sostitutivi

Notizia in breve

Il Ponte al Pino, costruito nel 1886, è stato demolito dopo 140 anni di servizio. La struttura era situata tra via degli Artisti e il viale dei Mille, attraversando la ferrovia. La sostituzione ha causato disagi ai residenti, con l’istituzione di servizi di bus sostitutivi. La nuova opera sostituisce il vecchio ponte, che non è più stato ritenuto sicuro. La chiusura temporanea ha diviso la città in due zone.