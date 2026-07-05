Ponte al Pino sostituito dopo 140 anni | Italia tagliata in due Forti disagi per i fiorentini Bus sostitutivi
Il Ponte al Pino, costruito nel 1886, è stato demolito dopo 140 anni di servizio. La struttura era situata tra via degli Artisti e il viale dei Mille, attraversando la ferrovia. La sostituzione ha causato disagi ai residenti, con l’istituzione di servizi di bus sostitutivi. La nuova opera sostituisce il vecchio ponte, che non è più stato ritenuto sicuro. La chiusura temporanea ha diviso la città in due zone.
Dopo 140 anni, lo storico Ponte al Pino, costruito nel 1886 (all’epoca c’erano solo carri con i cavalli, la prima automobile fiorentina è del 1894) per scavalcare la ferrovia fra via degli Artisti e il viale dei Mille, viene abbattuto. Avviati i lavori, oggi domenica 5 luglio 2026, della prima fase della sostituzione, che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio. I lavori comportano modifiche alla circolazione ferroviaria, già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta proseguendo, infatti, con gli interventi per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino, nel nodo ferroviario di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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