Una rivolta violenta si è verificata nel carcere di Enna, coinvolgendo circa cento detenuti nel vecchio padiglione. I detenuti hanno preso il controllo di alcune sezioni, causando danni alle strutture e distruggendo le telecamere di sorveglianza. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate. La situazione è sotto controllo, ma le forze dell’ordine stanno intervenendo per ripristinare l’ordine.

Una violenta rivolta è scoppiata nel carcere di Enna, dove circa cento detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dell’istituto, provocando ingenti danni alle strutture e mettendo fuori uso le telecamere di sorveglianza. La protesta, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe maturata dopo giorni di tensione legati a un guasto alle linee telefoniche causato dal maltempo. La protesta e i danni nel penitenziario. All’origine del malcontento ci sarebbe il blocco delle comunicazioni con l’esterno. Un fulmine avrebbe infatti danneggiato le centraline telefoniche, impedendo ai detenuti di contattare i propri familiari. Sebbene il guasto fosse stato riparato nella mattinata, la situazione è comunque degenerata fino all’occupazione di parte del penitenziario e agli atti di devastazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Polveriera carceri, scoppia la rivolta: caos e danni

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