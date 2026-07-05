Aumenta la temperatura ed aumenta anche il fronte conquistato dalla Yucca. Il termine "fronte" non è casuale perché trattasi di una vera e propria guerra nello scenario del Parco di San Rossore, tra due specie vegetali, con l’uomo che si allea con la parte più debole. Chi sono i due contendenti? Da un lato la Yucca Gloriosa e dall’altro il Ginepro Coccolone. Già l’etimo delle due piante fa presagire che il Ginepro autoctono parta svantaggiato verso l’alieno glorioso. La Yucca ha origini messicane o californiana ossia climi secchissimi, caldi, terreni aridi. Vive di nulla e soprattutto è "immortale". L’aggettivo è calzante, e lo usa per la Yucca Antonio Petrolino tra i fondatori del bimestrale Seconda cronaca e redattore assieme a Chiara Zucchellini del numero monografico dedicato al cambiamento climatico a Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piante aliene. Invasione favorita dal gran caldo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Dobbiamo fermare l’invasione dell’Ibis. Pianura colonizzata dalle specie aliene"Un rappresentante di un centro servizi ha segnalato che l’Ibis Sacro sta colonizzando una pianura, definendola un’invasione di specie aliene in...

Tartarughe azzannatrici e specie aliene: per fermare l’invasione si punta sulle “zattere solari”Negli ultimi mesi, a Roma e nella provincia si sono moltiplicati gli avvistamenti di tartarughe azzannatrici e di specie aliene.

Temi più discussi: Piante aliene. Invasione favorita dal gran caldo; Pesci scorpione e insetti killer: la Puglia travolta dall’invasione di specie aliene; Wild Italy su Rai 5.

L’invasione delle specie aliene, Francia e Italia le più infestatePiante, insetti, funghi, vertebrati. Sono quasi un centinaio gli organismi che si sono introdotti negli ecosistemi europei e pongono problemi ambientali e, spesso, anche economici. Migliora la consape ... tg24.sky.it

La prima mappa dell’invasione aliena: così le piante esotiche conquisteranno il NordÈ una delle caratteristiche dell’Antropocene, l'attuale epoca geologica in cui l'attività umana è la causa principale dei cambiamenti ambientali: per volontà o per errore, certe specie vengono ... repubblica.it