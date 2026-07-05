Il Parco urbano, la Declassata, la Palazzina dell’ospedale, il Bastione delle Forche, Palazzo Pacchiani e il Lungobisenzio. Le grandi opere che il sindaco si è ritrovato in eredità. Dal suo ultimo mandato. "Strutture che voglio assolutamente portare in fondo" dice con chiarezza Biffoni a La Nazione. C’è un po’ di ottimismo ("Per Palazzo Pacchiani e il Bastione delle Forche siamo finalmente alle fasi finali"). La ristrutturazione di Palazzo Pacchiani "ci permette di rilanciare via Mazzini, lì troveranno casa l’Urp della polizia municipale ed altri uffici". Parco urbano all’ex ospedale: "Siamo al progetto esecutivo, un’opera firmata da un grande architetto, accontentarlo non è sempre stato facile, però ci siamo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano Declassata. E stadio a 5.000 poi un "project"

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