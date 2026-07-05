Il Piano Casa scuola è stato approvato definitivamente dal Senato e prevede di destinare risorse pubbliche per dieci anni. La norma mira a fornire alloggi popolari e case a prezzi calmierati al personale scolastico. Secondo le rappresentanze sindacali, però, sono necessari maggiori fondi e un’indennità dedicata ai pendolari che devono trasferirsi fuori sede. La proposta di modifica si concentra sulla richiesta di risorse aggiuntive per coprire le spese di trasporto e di alloggio.

Il Piano Casa scuola è ormai realtà dopo il via libera definitivo arrivato dal Senato. La norma stanzia risorse pubbliche per un decennio, con l'obiettivo di offrire alloggi popolari e case a prezzi calmierati anche al personale della scuola. Il sindacato Anief accoglie con favore il provvedimento, ma chiede subito passi ulteriori: più fondi in bilancio, sconti sui mutui e un'indennità dedicata a chi lavora lontano da casa. Il tema riguarda decine di migliaia di lavoratori, tra docenti e personale ATA, spesso costretti a spostamenti quotidiani onerosi.Piano Casa scuola: cosa cambia dopo il via libera del SenatoIl testo è stato approvato in via definitiva il 1° luglio, cinque giorni prima della scadenza fissata per la conversione in legge. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Piano Casa scuola, Anief: servono più fondi e un'indennità per i pendolari fuori sede

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