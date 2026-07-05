Durante l’operazione Medusa, coordinata da Europol, sono state arrestate 57 persone in vari Paesi. L’indagine ha svelato una rete europea di uomini che organizzavano stupri di mogli e compagne, coinvolgendo anche l’uso di droghe. Il caso ricorda quello di Gisèle Pelicot, vittima di violenze di questo tipo. L’indagine ha portato alla scoperta di attività criminali legate a violenze di genere e abusi nell’ambito di questa rete internazionale.

L’operazione Medusa, coordinata da Europol, ha portato all’arresto di 57 persone in diversi Paesi. Il caso ricorda quello di Gisèle Pelicot. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Drogate e violentate: scoperta rete europea di uomini che organizzavano stupri di mogli e compagne

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