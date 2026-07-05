Pesi massimi in fermento Guido Vianello può sognare una scalata mondiale? Prossimo match all’orizzonte
Guido Vianello dovrebbe affrontare il suo prossimo match il 29 agosto alla O2 Arena di Londra, secondo quanto riportato da un giornalista specializzato.
Guido Vianello dovrebbe tornare a combattere il prossimo 29 agosto alla O2 Arena di Londra, secondo quanto riporta l’apprezzato giornalista Dan Rafael. Il ribattezzato Gladiator dovrebbe calcare il ring di uno degli impianti di riferimento della capitale britannica tra poco più di un mese, quando dovrebbe disputare il suo primo incontro sotto l’egida della Queensberry Promotion della famiglia Warren. Il 32enne dovrebbe affrontare il padrone di casa David Adeleye (14 vittorie e 2 sconfitte), che lo scorso anno conquistò il titolo britannico e poi venne battuto da Filip Hrgovic nel match che metteva in palio l’internazionale WBO della categoria regina. 🔗 Leggi su Oasport.it
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