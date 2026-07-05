Douglas Luiz è stato inserito nella lista dei giocatori potenzialmente adatti per la rosa di Spalletti. Il centrocampista brasiliano, attualmente in forza a una squadra di Premier League, ha mostrato capacità di impostazione e interdizione. La sua presenza potrebbe rafforzare il reparto centrale, considerando le esigenze tattiche dell’allenatore. La sua possibile permanenza alla squadra potrebbe dipendere da eventuali trattative di mercato e dalla volontà del club di investire sul suo ingaggio.

di Francesco Spagnolo Douglas Luiz potrebbe tornare per restare alla Juventus visto che le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con Spalletti. I dettagli. Il calcio di Luciano Spalletti ha sempre avuto bisogno di un fulcro centrale, un cervello pensante capace di dettare i ritmi e le geometrie della squadra. In quest’ottica, il ritorno di Douglas Luiz può rivelarsi la svolta tattica ideale per il tecnico della Juve. L’allenatore toscano ha infatti una storica predilezione per i centrocampisti dotati di grande visione di gioco e pulizia tecnica da piazzare davanti alla difesa, elementi che considera imprescindibili per sviluppare la sua filosofia calcistica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perché Douglas Luiz può essere il giocatore ideale per Spalletti?

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