Armando Izzo è stato rapinato a Terracina durante le vacanze. Il difensore dell’Avellino è stato minacciato con una pistola e derubato nella sera precedente. La rapina si è verificata in un'area pubblica e si sono verificati momenti di forte tensione. Non sono stati riferiti dettagli su eventuali feriti o su altri coinvolti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di forte tensione per Armando Izzo durante il periodo di vacanza. Il difensore dell’ Avellino è stato vittima di una rapina a mano armata avvenuta nelle scorse sere a Terracina. Il calciatore stava passeggiando nel centro della località balneare quando sarebbe stato avvicinato da due persone. Uno dei rapinatori gli avrebbe puntato una pistola contro, costringendolo a consegnare il prezioso orologio che portava al polso, un Patek Philippe di elevato valore economico. Dopo essersi impossessati dell’orologio, i malviventi si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. L’episodio si è consumato in pochi istanti e non avrebbe provocato conseguenze fisiche per il difensore biancoverde, rimasto però sotto shock per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paura per Armando Izzo: rapinato sotto la minaccia di una pistola

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