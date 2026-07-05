A Parigi, tre aree balneari lungo la Senna sono state aperte al pubblico e sono sorvegliate. Questa è la seconda estate consecutiva in cui le zone sono accessibili per nuotare nel fiume. La riapertura coinvolge spazi pubblici nel centro della città e si concentra sulla sicurezza. Le aree sono state allestite con strutture temporanee e sono accessibili a tutti senza prenotazione. La gestione delle zone è affidata a enti pubblici e privati.

(LaPresse) Nuotare nella Senna si sta trasformando in un nuovo rituale estivo per Parigi. La capitale francese ha riaperto per il secondo anno consecutivo tre aree balneari sorvegliate lungo il fiume, segnando una nuova fase della fruizione degli spazi urbani. Le zone di balneazione gratuite, situate nei pressi del Municipio, della Torre Eiffel e nella parte orientale della città, resteranno accessibili per tutta l’estate, a seconda delle condizioni meteorologiche e della qualità dell’acqua. Le autorità hanno predisposto un sistema di controllo rigoroso, con la presenza costante di bagnini e verifiche quotidiane sulla qualità delle acque per garantire la sicurezza dei bagnanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parigi, si torna a nuotare nella Senna: aperte tre aree balneari sul fiume

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