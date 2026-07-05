paralimpici allo zecchini brillano due stelle sabatini e vio grandis accanto nei 100 metri

Notizia in breve

Durante gli Assoluti Fispes di Grosseto, allo Zecchini, si sono svolti i 100 metri paralimpici. La campionessa locale e un’atleta emergente sono arrivate prime e seconde, rispettivamente. È stato inoltre il debutto in pista di un’atleta molto attesa, che ha partecipato alla gara per la prima volta. La competizione ha visto anche le dichiarazioni delle atlete dopo le prove.