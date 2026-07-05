Paralimpici allo Zecchini brillano due stelle Sabatini e Vio Grandis accanto nei 100 metri
Durante gli Assoluti Fispes di Grosseto, allo Zecchini, si sono svolti i 100 metri paralimpici. La campionessa locale e un’atleta emergente sono arrivate prime e seconde, rispettivamente. È stato inoltre il debutto in pista di un’atleta molto attesa, che ha partecipato alla gara per la prima volta. La competizione ha visto anche le dichiarazioni delle atlete dopo le prove.
ATLETICA Agli Assoluti Fispes di Grosseto la pista si accende con le stelle Sabatini e Vio. La campionessa di casa e l’attesissimo esordio in pista di Bebe inaugurano il weekend tricolore allo Zecchini tra grandi emozioni e prime dichiarazioni. Spazio anche ai grandi risultati degli altri big azzurri. Hanno preso il via con una mattinata ricca di emozioni i Campionati Italiani Assoluti di atletica paralimpica di Grosseto. Sulla pista dello stadio Carlo Zecchini arrivano subito prestazioni di alto profilo, ma i riflettori sono stati tutti per la sfida stellare tra le corsie toscane che ha visto protagoniste la campionessa locale Ambra Sabatini e l’attesissimo esordio nella disciplina di Beatrice Vio Grandis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Paralympic Games: Two stars shine at the Zecchini. Sabatini and Vio Grandis compete side by side in the 100 meters.Their presence lit up the track. Ambra: Still some room for improvement. Bebe: It was a fun experience, but I have a lot to learn. ... sport.quotidiano.net