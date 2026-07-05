Pallacanestro Reggiana | dopo tanti anni si separano le carriere dei due cugini entrambi classe 2008 cresciuti nel settore giovanile biancorosso I Manfredotti si dividono | Luca resta Alessandro a Treviso
Due giovani cestisti, entrambi del 2008 e cresciuti nel settore giovanile di una squadra di pallacanestro, si sono separati dopo anni di collaborazione. Uno di loro rimane nella squadra, mentre l’altro si trasferisce a una società di livello superiore. La decisione ha sorpreso, considerando il percorso condiviso e le prospettive attese, con la società che aveva puntato su entrambi i giocatori.
Si separa, a sorpresa, il futuro cestistico di Luca e Alessandro Manfredotti, cugini di sangue, accomunati dal talento per la palla a spicchi, ma soprattutto entrambi validi prospetti su cui la Pallacanestro Reggiana in un caso tuttora punta, nell’altro invece, con rammarico, puntava. Luca Manfredotti infatti sarà il dodicesimo elemento nel roster della prima squadra. Mentre Alessandro ha preferito rifiutare le proposte della società in cui si è formato e cresciuto sin dal minibasket, optando per giocare anche lui subito in Serie A, ma alla Nutribullet Treviso. Scelta che in casa Una Hotels ha destato stupore e amarezza. Per quanto concerne... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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