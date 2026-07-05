A Palermo, un uomo di 68 anni è stato accoltellato a morte in un edificio di via Sampolo. L’omicidio è avvenuto durante un alterco, le cui cause sono state descritte come futili. Un’altra persona si è barricata in un bed & breakfast nelle vicinanze, senza ulteriori dettagli sulla sua posizione o motivazioni. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Palermo, 5 luglio 2026 - Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via Sampolo a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas. Ci sarebbe anche un uomo barricato in un bed & breakfast che si trova nello stesso stabile, forse una delle persone coinvolte nella lite condominiale. Sarebbe stato lui ad aprire il gas metano, minacciando di far esplodere l’edificio. I pompieri stanno facendo evacuare il palazzo in attesa di verificare cosa stia succedendo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La via Sampolo è stata chiusa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Quotidiano.net - Palermo, un uomo ucciso a coltellate. Un’altra persona barricata in un bed & breakfast

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palermo: omicidio Bacchi, confermate le condanne in appello

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ucciso a coltellate, un'altra persona barricata in casa. Palazzo evacuato per una fuga di gas

Truffa dei Bed&breakfast: "Se ne vanno senza pagare"Una coppia è coinvolta in una serie di episodi di truffa ai danni di bed & breakfast nel territorio di Vicopisano, Pisa e zone limitrofe.

Temi più discussi: Agguato mortale a Carbonara: ucciso un uomo a colpi di pistola. L'omicida arrestato mentre si costituiva; Tre persone sono state condannate all’ergastolo per il triplice omicidio di Altavilla Milicia; Triplice omicidio a Roma, l'ultimo messaggio del killer prima della strage: Un uomo non muore da solo; La famiglia sterminata in un rito di purificazione ad Altavilla Milicia, tre ergastoli per la strage.

Omicidio a Palermo: la vittima è un uomo di 68 anni L'accoltellamento nella zona della Fiera del Mediterraneo. L'assassino si sarebbe barricato in casa. Forse all'origine del delitto una lite condominiale Sul posto i carabinieri IN AGGIORNAMENTO @TgrRai x.com

Palermo, un uomo ucciso a coltellate. Un’altra persona barricata in un bed & breakfastEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Uomo ucciso a coltellate per una lite in condominio, l'aggressore si barrica in casa: il palazzo evacuato per una fuga di gasUn uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via Sampolo a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. msn.com