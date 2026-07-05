Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un edificio di via Sampolo a Palermo, vicino a piazza Don Bosco. I vigili del fuoco sono intervenuti a causa di una fuga di gas al secondo piano dell’edificio e, durante le operazioni, hanno trovato il corpo senza vita. L’edificio è stato evacuato in seguito alla segnalazione di perdita di gas. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’omicidio.

Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via Sampolo a Palermo, all'angolo con piazza Don Bosdco. I vigili del fuoco erano arrivati perché avvertiti della presenza di una fuga di gas al secondo piano: durante il loro intervento avrebbero scoperto l'omicidio. Sembra che l'anziano sia stato ucciso nel corso di una discussione nata per futili motivi. Un'altra persona si sarebbe barricata in un B&B che si trova nello stesso stabile: non è escluso che si tratti di uno dei due coinvolti nella lite. I pompieri hanno fatto evacuare l'edificio. Le indagini sono condotte dai carabinieri, avvertiti da alcuni inquilini che avrebbero sentito le urla. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Palermo, ucciso a coltellate in via Sampolo: il palazzo evacuato per una fuga di gas

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Omicidio a Palermo, 68enne ucciso a coltellate. Uomo barricato in casa apre il gas

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Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via Sampolo a #Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di #gas. Ci sa x.com

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