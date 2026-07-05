Palermo ucciso a coltellate | arrestato il coinquilino della vittima

Un uomo di 53 anni è stato ferito a morte con coltellate in via Sampolo a Palermo. L’aggressore, un uomo di 38 anni, è il coinquilino della vittima ed è stato arrestato. La polizia ha trovato il corpo al secondo piano dell’edificio. La dinamica dell’aggressione non è ancora stata resa nota. La scena del delitto è stata sequestrata, e l’indagine è in corso.

Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via Sampolo a Palermo. L'omicidio sarebbe stato compiuto dal 38enne Francesco Cusumano, palermitano, coinquilino della vittima. Cusumano è stato arrestato dopo che si era barricato all'interno dell'abitazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Palermo - Ucciso al Cep un pregiudicato con precedenti per spaccio di stupefacenti

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