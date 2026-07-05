Palermo | uccide un uomo a coltellate si barrica in casa e apre il gas

A Palermo, un uomo di 53 anni è stato ucciso questa mattina con coltellate in un appartamento di via Sampolo, vicino a piazza Don Bosco. Dopo l'aggressione, l'autore si è barricato in casa e ha aperto il gas. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno verificando la situazione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sull'identità dell'aggressore.

AGI - Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate a Palermo questa mattina in un appartamento di via Sampolo, poco distante da piazza Don Bosco, nella zona dello Stadio. L'omicidio sarebbe avvenuto in seguito a una discussione nata per futili motivi, legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco per una sospetta fuga di gas. Un uomo di 38 anni si era chiuso in casa e aveva aperto il gas minacciando di far saltare in aria lo stabile di via Sampolo. I carabinieri del comando provinciale - dopo una lunga trattativa, portata avanti anche tramite un facilitatore - hanno fatto irruzione nell'immobile e sono riusciti a immobilizzarlo e lo hanno arrestato. 🔗 Leggi su Agi.it

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