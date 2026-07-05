uccide uomo a coltellate e si barrica in casa a palermo e apre il gas

Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un appartamento di via Sampolo a Palermo. Dopo il fatto, l’autore si è barricato in casa e ha aperto il gas. La polizia sta intervenendo per gestire la situazione e accertare i dettagli dell’accaduto.

AGI - Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate a Palermo questa mattina in un appartamento di via Sampolo, poco distante da piazza Don Bosco, nella zona dello Stadio. L'omicidio sarebbe avvenuto in seguito a una discussione nata per futili motivi. In questo momento stanno intervenendo i vigili del fuoco, giunti sul posto perché chiamati per una sospetta fuga di gas. La via Sampolo è stata chiusa al traffico, presenti anche i carabinieri e gli artificieri. Nello stesso stabile ci sarebbe una persona barricata all'interno. Le forze dell'ordine stanno facendo evacuare lo stabile per motivi di sicurezza. Le indagini sono condotte dai carabinieri di piazza Verdi. 🔗 Leggi su Agi.it

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