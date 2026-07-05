A Palermo, un bar in via Ignazio Mormino, nello Zen, è stato preso di mira da diversi colpi di kalashnikov. Sono stati esplosi trenta colpi, che hanno distrutto la vetrata laterale del locale. Non ci sono stati feriti. La polizia sta indagando sull'episodio.

Trenta colpi di kalashnikov contro il bar Cherì di via Ignazio Mormino, allo Zen, a Palermo. La raffica ha mandato in frantumi la vetrata laterale dell’esercizio commerciale. Un'ulteriore conferma che il locale è finito nel mirino del racket. È il terzo episodio in appena due settimane. Il 17 giugno, davanti al bar, erano stati piazzati un petardo, alcune bottiglie contenenti benzina e un foglietto con una richiesta di cinquemila euro. appena una settimana dopo, il 24 giugno, era arrivata una nuova intimidazione: alcuni giovani avevano dato fuoco ai condizionatori esterni del bar. In quel caso i danni erano rimasti limitati alla parte esterna. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Palermo, bar Cherì ancora nel mirino: trenta colpi di kalashnikov contro la vetrata

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