Nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2026, nel quartiere ZEN di Palermo, sono stati esplosi colpi di kalashnikov contro il Bar Cheri. Si tratta del terzo episodio intimidatorio che colpisce lo stesso locale in pochi giorni. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni alla struttura sono evidenti. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Terzo episodio intimidatorio contro lo stesso locale. A Palermo, nel quartiere ZEN, questa notte, tra il 4 e il 5 luglio 2026, si è verificato un nuovo grave episodio di violenza ai danni del Bar Cheri. Si tratta del terzo attentato nel giro di pochi giorni contro la stessa attività commerciale. Secondo quanto emerso, sono stati esplosi circa trenta colpi d’arma da fuoco contro il locale, provocando danni alle vetrate già colpite da precedenti atti intimidatori. Colpi di arma automatica e indagini in corso. Gli investigatori non escludono che sia stato utilizzato un fucile tipo Kalashnikov, circostanza che rende l’azione ancora più allarmante per modalità e potenza di fuoco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Colpi di kalashnikov contro il Bar Cheri allo Zen di Palermo: terzo attentato in pochi giorni

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