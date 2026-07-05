Palermo 53enne ucciso a coltellate dopo lite per futili motivi convivente si barrica in casa e apre il gas - VIDEO

Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate durante un litigio per motivi non specificati in un appartamento al secondo piano di una palazzina. La convivente dell’uomo si è barricata all’interno dell’abitazione, aprendo il gas e minacciando di far esplodere il condominio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione senza registrare feriti tra gli altri residenti. La scena è stata ripresa da un video.

L'omicidio si è consumato in un appartamento al 2° piano di una palazzina in via Sampolo: il presunto omicida, uno dei due conviventi della vittima, si sarebbe chiuso in casa aprendo il gas e minacciando di far saltare in aria il condominio. La vittima era il palermitano Francesco Spataro Omi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Palermo, 16enne uccide un uomo e si costituisce. «Colpito alla testa dopo un approccio sessuale»

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