Palazzo della Montagna Rinasce Villa Vittoria | Sarà la casa di tutti

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri mattina è stato inaugurato il Palazzo della Montagna, situato a Palazzo della Montagna. La cerimonia ha visto la presenza del presidente regionale e dell’assessore alla formazione professionale. Contestualmente, è stata presentata la ristrutturazione di Villa Vittoria, che sarà destinata a uso pubblico. La villa è stata riqualificata e aperta al pubblico, con l’obiettivo di diventare uno spazio accessibile a tutti. La cerimonia ha incluso discorsi e l’apertura ufficiale delle nuove strutture.

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È stato inaugurato ieri mattina il Palazzo della Montagna, dal presidente Eugenio Giani insieme all’assessore regionale alla formazione professionale Alberto Lenzi e al sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, con il sindaco di San Marcello, e presidente della Provincia di Pistoia, Luca Marmo, il sindaco di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci e il sindaco di Sambuca Pistoiese Marco Bresci. Una ristrutturazione importante che giunge a completamento dopo vicissitudini durate diversi anni, grazie all’intervento della Regione che ha finanziato l’opera con un contributo di circa un milione e mezzo di euro, affiancata dalla Fondazione Caript, presente con il presidente Luca Gori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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