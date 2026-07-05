Ottimi i featuring Nannini Marra ed Emma Fibra Che noia Rovazzi E su Pamela Prati? Meglio glissare – Le recensioni

Da open.online 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le recensioni di questa settimana sono in forma doppia, con un risultato discreto. Tra gli album più apprezzati ci sono quello di Tormento, considerato una vera perla, e i lavori di Ele A e Delia. Sono stati segnalati anche featuring di rilievo, come quelli di Nannini con Marra e Emma con Fibra. Invece, le critiche sono rivolte a Rovazzi, definito noioso, e si preferisce evitare commenti sulla questione di Pamela Prati.

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Recensioni in forma doppia questa settimana e il raccolto va bene ma non benissimo. Fortunatamente sono usciti dei bellissimi album, quello di Tormento su tutti, una vera perla, ma anche Ele A fa un buon lavoro, così come Delia. Naturalmente abbiamo messo in saccoccia anche molti ottimi singoli, ci è piaciuta l’idea della Gianna nazionale di rilucidare insieme a Marracash la sua America, ci è piaciuta l’idea di Emma di proporre un bel pezzo d’amore insieme a Fabri Fibra, così come i ritorni di due giganti come Bennato e Baccini. Benissimo anche Levante e La Niña con due brani potentissimi e non potevano nemmeno deludere Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. 🔗 Leggi su Open.online

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