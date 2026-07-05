Un ospedale di Cento ha ricevuto una stazione proctologica donata da cittadini che hanno deciso di sostenere la sanità pubblica. Questa donazione permette di migliorare le attrezzature disponibili, contribuendo a potenziare le risorse tecnologiche della struttura. La donazione si inserisce nell’ambito di investimenti continui per aggiornare le dotazioni dell’ospedale. La collaborazione tra cittadini e struttura sanitaria si traduce in un rafforzamento delle attrezzature mediche.

L’ ospedale di Cento continua a investire nel potenziamento delle proprie dotazioni tecnologiche. E lo fa grazie al prezioso contributo di cittadini che scelgono di sostenere concretamente la sanità pubblica. L’ultimo ’arrivo’ è una stazione proctologica portatile integrata Thd digital mobile – advanced, destinata all’ambulatorio proctologico. L’apparecchiatura, del valore complessivo di oltre 29 mila euro, rappresenta un significativo potenziamento delle dotazioni tecnologiche del reparto e consentirà di migliorare ulteriormente l’attività diagnostica e terapeutica in ambito proctologico. La nuova strumentazione completa infatti l’allestimento dell’ambulatorio dedicato, offrendo ai professionisti uno strumento innovativo e contribuendo a garantire percorsi assistenziali sempre più qualificati e appropriati per i pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ospedale sempre più all’avanguardia. Donata una stazione proctologica

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