Ospedale sempre più all’avanguardia Donata una stazione proctologica
Un ospedale di Cento ha ricevuto una stazione proctologica donata da cittadini che hanno deciso di sostenere la sanità pubblica. Questa donazione permette di migliorare le attrezzature disponibili, contribuendo a potenziare le risorse tecnologiche della struttura. La donazione si inserisce nell’ambito di investimenti continui per aggiornare le dotazioni dell’ospedale. La collaborazione tra cittadini e struttura sanitaria si traduce in un rafforzamento delle attrezzature mediche.
L’ ospedale di Cento continua a investire nel potenziamento delle proprie dotazioni tecnologiche. E lo fa grazie al prezioso contributo di cittadini che scelgono di sostenere concretamente la sanità pubblica. L’ultimo ’arrivo’ è una stazione proctologica portatile integrata Thd digital mobile – advanced, destinata all’ambulatorio proctologico. L’apparecchiatura, del valore complessivo di oltre 29 mila euro, rappresenta un significativo potenziamento delle dotazioni tecnologiche del reparto e consentirà di migliorare ulteriormente l’attività diagnostica e terapeutica in ambito proctologico. La nuova strumentazione completa infatti l’allestimento dell’ambulatorio dedicato, offrendo ai professionisti uno strumento innovativo e contribuendo a garantire percorsi assistenziali sempre più qualificati e appropriati per i pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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