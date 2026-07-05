Domenica mattina a Osnago si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista di 71 anni e un’auto sulla ex Statale 36. Il pensionato è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Non ci sono altre persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Osnago (Lecco), 5 luglio 2026 – Grave incidente stradale domenica mattina a Osnago. A terra è rimasto un motociclista di 71 anni, che si è schiantato contro un'auto. L'incidente è successo sulla ex Statale 36, all'altezza di un incrocio. Il motociclista, in sella a una Yamaha R9, si è scontrato con una Seat Arona, il cui conducente si stava immettendo sulla strada statale. Ha colpito l'auto sula fiancata sinistra, nella parte anteriore. In seguito all'impatto è stato catapultato a terra sull'asfalto. https:www.ilgiorno.itleccocronacaauto-contromano-shock-colico-p3oxwyvr In ospedale . Le sue condizioni sono parse gravi da subito, per questo, oltre ai soccorritori volontari arrivati da Vimercate, sono intervenuti pure i sanitari dell 'eliambulanza di Areu di Milano, tra cui medico e infermiere d'equipaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Osnago, incidente in moto sulla ex Statale 36: grave pensionato di 71 anni

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