A ottantadue anni dalla strage di Ponticello, la comunità si è riunita in piazza per ricordare cinque civili uccisi il 3 luglio 1944 dalle truppe naziste. Tra le persone presenti, c’erano familiari e cittadini che hanno depositato fiori e partecipato a un momento di riflessione. Sono state anche annunciate borse di studio intitolate alla memoria delle vittime.

A ottantadue anni dalla strage di Ponticello, la comunità si è ritrovata in piazza per rendere omaggio a Enrico Angella, Francesco Angella, Giovanni Sardella, Vincenzo Sardella e Leopoldo Mori, i cinque civili fucilati il 3 luglio 1944 dalle truppe naziste. Una cerimonia intensa e partecipata, alla presenza della sindaca Annalisa Folloni, delle autorità civili e militari e di numerosi cittadini. Nel corso della commemorazione la sindaca Folloni ha premiato gli studenti vincitori della borsa di studio ’Giorni della Memoria’, sottolineando come siano proprio i giovani i custodi del ricordo e dei valori democratici. Molto applaudito anche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio alle vittime di Ponticello. Borse di studio per la Memoria

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