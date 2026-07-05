Oggi Poggiomarino difende Longola Contro gli incendi e l’illegalità Alle 18 l’Archeofestival riparte

Da anteprima24.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Poggiomarino si svolge una manifestazione per difendere Longola, coinvolgendo cittadini contro incendi e attività illegali. L’evento si tiene alle 18, con il ritorno dell’Archeofestival. Si tratta della prima occasione dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche in cui le comunità locali si uniscono pubblicamente. La giornata rappresenta un momento di unità per la difesa del territorio e per contrastare il fenomeno dell’illegalità.

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Tempo di lettura: 2 minuti Oggi è il giorno in cui Poggiomarino scende a difendere Longola. Dalla mattina in cui c’è stato lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche è la prima vera occasione in cui le anime poggiomarinesi si uniscono. Alle 18:00 di oggi il Parco Archeologico Naturalistico di Longola riapre le sue porte per il gran finale dell’Archeofestival 2026. Nonostante il rogo doloso dei giorni scorsi che ha distrutto infopoint e laboratori didattici, l’evento non si ferma. L’associazione Terramare ha deciso di tenere comunque la serata finale, per veicolare messaggi di appartenenza, orgoglio e fiducia verso futuro. Perché Longola è Poggiomarino, e Poggiomarino ha deciso di non arrendersi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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