Tempo di lettura: 2 minuti Oggi è il giorno in cui Poggiomarino scende a difendere Longola. Dalla mattina in cui c’è stato lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche è la prima vera occasione in cui le anime poggiomarinesi si uniscono. Alle 18:00 di oggi il Parco Archeologico Naturalistico di Longola riapre le sue porte per il gran finale dell’Archeofestival 2026. Nonostante il rogo doloso dei giorni scorsi che ha distrutto infopoint e laboratori didattici, l’evento non si ferma. L’associazione Terramare ha deciso di tenere comunque la serata finale, per veicolare messaggi di appartenenza, orgoglio e fiducia verso futuro. Perché Longola è Poggiomarino, e Poggiomarino ha deciso di non arrendersi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Oggi Poggiomarino difende Longola. Contro gli incendi e l’illegalità. Alle 18 l’Archeofestival riparte

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