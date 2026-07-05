Oggi l’addio a Gennaro Cagnazzo morto per salvare i due gemelli di 8 anni | L'amore per i figli l'esempio più importante
Oggi si svolgono i funerali di Gennaro Cagnazzo, morto per salvare i due gemelli di otto anni. La cerimonia si terrà alle 17:00 nella Chiesa Matrice di Sanarica, in provincia di Lecce.
Per Gennaro Cagnazzo Oggi, domenica 5 luglio, ci sarà l’ultimo saluto con i funerali che si svolgeranno alle ore 17:00, presso la Chiesa Matrice di Sanarica, in provincia di Lecce. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Otranto, Gennaro Cagnazzo morto a riva per malore improvviso dopo tuffo in mare per salvare figli gemelli - VIDEOUn uomo di 54 anni è morto a riva dopo aver subito un malore improvviso a seguito di un tuffo in mare.
Leggi anche: Malore in mare, morto papà di 54 anni: Gennaro Cagnazzo si era tuffato per salvare i figli
Argomenti più discussi: Sanarica si stringe nel dolore: l'ultimo saluto a Gennaro Cagnazzo, morto dopo aver salvato i figli; Si tuffa in mare per salvare i figli: muore papà di 54 anni. La tragedia.
Leggo. . Tragedia a Otranto, dove un uomo di 54 anni, Gennaro Cagnazzo, originario di Sanarica, è morto dopo essersi tuffato in mare per soccorrere i due figli gemelli di 8 anni, che si trovavano in difficoltà in acqua, proprio nelle spiagge più vicino al centro d facebook
Oggi l’addio a Gennaro Cagnazzo, morto per salvare i due gemelli di 8 anni: L’amore per i figli l’esempio più importantePer Gennaro Cagnazzo Oggi, domenica 5 luglio, ci sarà l’ultimo saluto con i funerali che si svolgeranno alle ore 17:00, presso la Chiesa Matrice di ... fanpage.it
Sanarica si stringe nel dolore: l’ultimo saluto a Gennaro Cagnazzo, morto dopo aver salvato i figliSanarica si prepara a dare l'ultimo saluto a Gennaro Cagnazzo. I funerali saranno celebrati oggi alle 17 nella chiesa madre ... leccenews24.it