Oggi l’addio a Gennaro Cagnazzo morto per salvare i due gemelli di 8 anni | L'amore per i figli l'esempio più importante

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolgono i funerali di Gennaro Cagnazzo, morto per salvare i due gemelli di otto anni. La cerimonia si terrà alle 17:00 nella Chiesa Matrice di Sanarica, in provincia di Lecce.

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Per Gennaro Cagnazzo Oggi, domenica 5 luglio, ci sarà l’ultimo saluto con i funerali che si svolgeranno alle ore 17:00, presso la Chiesa Matrice di Sanarica, in provincia di Lecce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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