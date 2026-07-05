Occhio Napoli un club di Premier ci prova per l’obiettivo | i dettagli

Il club di Premier League sta cercando di ottenere un giocatore dal Napoli, che al momento deve vendere alcuni calciatori prima di poter acquistare. La situazione del calciomercato del Napoli è complessa, con numerosi giocatori da cedere, ma la squadra continua a trattare con altri club per diverse operazioni.

Il calciomercato del Napoli appare al momento abbastanza complicato. Sono tanti i calciatori da piazzare e solo dopo averli ceduti si può acquistare. Nel frattempo però i partenopei non possono stare fermi ma devono ugualmente intavolare delle trattative. Una di queste è quella che porterebbe ad Andrea Natali, trattativa portata avanti dopo il fallimento di quella per Gila. Napoli, per Natali c’è anche il Brighton oltre il Cagliari: la situazione. Come riportato da Fabrizio Romano, il Brighton ha effettuato un sondaggio per Andrea Natali del Bayer Leverkusen. Il talentuoso difensore italiano è nel mirino di vari club, tra cui il Cagliari e il Napoli, e potrebbe lasciare la Bundesliga in questa sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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