Lukaku verso l’addio al Napoli ci sono novità sull’ex obiettivo della Juventus | lo cerca quel club turco! Gli aggiornamenti

Romelu Lukaku sembra ormai prossimo a lasciare il Napoli, con nuove indiscrezioni sul suo futuro. Nei giorni scorsi si sono intensificati i contatti tra l’attaccante e un club turco, mentre le trattative con il club partenopeo sembrano avviate alla conclusione. Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci di un interesse di altri team, oltre a quello già noto, per il giocatore. Le prossime settimane chiariranno le decisioni definitive.

di Luca Fioretti Lukaku verso l’addio al Napoli, ci sono importantissime novità sull’ex obiettivo della Juventus: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Calciomercato Juve: ci sono novità riguardo un vecchio pallino dei bianconeri. Romelu Lukaku potrebbe presto salutare definitivamente il Napoli dopo le recenti vicissitudini emerse in questo mese. Il giocatore ha fatto ritorno in Campania soltanto per una breve comparsata, rientrando subito in Belgio. Questo clima di profonda tensione ha acceso i rumors internazionali. Secondo il quotidiano Fanatik, il centravanti è finito concretamente nel mirino del Besiktas, pronto ad avanzare un’offerta ufficiale per portarlo in Turchia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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