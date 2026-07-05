È stato pubblicato il trailer di Don’t Look Back In Anger, un documentario dedicato agli Oasis che sarà nelle sale a settembre. Il film ripercorre il tour di reunion “Oasis Live ’25” con Liam e Noel Gallagher. La pellicola si concentra sulle performance della band durante questa fase di riunione. La pubblicazione del trailer segna l’annuncio ufficiale dell’uscita del film, che sarà disponibile nei cinema a partire dal mese di settembre.

Il ritorno rock ‘n’ roll più atteso e clamoroso degli ultimi decenni si appresta a diventare un evento cinematografico totale. È stato finalmente rilasciato il primo trailer di Don’t Look Back In Anger, il documentario interamente dedicato agli Oasis, che racconta il trionfale tour di reunion “Oasis Live ’25” di Liam e Noel Gallagher. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 10 settembre (con proiezioni speciali in formato IMAX) distribuito a livello globale, prima di approdare in esclusiva streaming nel catalogo di Disney+ entro la fine dell’anno. “Il tour mondiale degli Oasis ha unito generazioni, culture e nazioni”, ha commentato l’ideatore Steven Knight. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oasis: rilasciato il trailer di Don’t Look Back In Anger, il documentario al cinema a settembre

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