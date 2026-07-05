Disney+ ha pubblicato il teaser trailer di “Don’t Look Back In Anger”, un documentario sugli Oasis. Il film ripercorre il tour della reunion della band britannica, concentrandosi sui momenti chiave del tour e sulla storia del gruppo. Il trailer mostra immagini dal dietro le quinte e performance dal vivo, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sui contenuti specifici del film.

Disney+ ha diffuso il teaser trailer di Don’t Look Back In Anger, il documentario dedicato agli Oasis che ripercorre lo storico tour della reunion della band britannica. A un anno esatto dal debutto di Oasis Live ’25 a Cardiff, in Galles, il film celebra il ritorno sul palco di Liam e Noel Gallagher, tornati a esibirsi insieme dopo 16 anni di lontananza. Prodotto da Magna Studios e Sony Music Vision, Don’t Look Back In Anger è ideato dallo sceneggiatore e regista Steven Knight ( Peaky Blinders, A Thousand Blows ), candidato ai BAFTA e agli Oscar, mentre la regia è firmata da Dylan Southern e Will Lovelace, già autori di Shut Up and Play the Hits e New York: la rinascita del rock and roll. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Don’t Look Back In Anger: ecco il teaser trailer del documentario sugli Oasis

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Dont Look Back In Anger | Teaser Ufficiale | Dal 10 Settembre al Cinema

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È uscito il teaser trailer del film sugli Oasis “Don’t Look Back In Anger”Oggi, 4 luglio, è stato pubblicato il teaser trailer del documentario “Don’t Look Back In Anger” su Oasis.

‘Don’t Look Back in Anger’: il teaser del docu-film sul tour reunion degli OasisUn anno dopo il ritorno sul palco a Cardiff, gli Oasis hanno annunciato un docu-film che mostra la loro prima esibizione insieme dopo 16 anni.

Argomenti più discussi: Ecco il teaser trailer del film sugli OASIS Don’t Look Back In Anger; Il teaser di Don't Look Back In Anger anticipa il documentario che racconta la reunion degli Oasis e il tour Live '25.; Don't Look Back In Anger, trailer del film evento sulla reunion degli Oasis; Don’t Look Back In Anger: ecco il teaser trailer del film sugli Oasis.

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