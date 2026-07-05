Un nuovo ristorante è stato inaugurato nella Val di Zena, ai piedi del Monte delle Formiche, nel Comune di Pianoro. Il sindaco ha annunciato l’apertura sul suo profilo Facebook, sottolineando che si tratta di una scelta coraggiosa che contribuisce alla rinascita della zona. L’attività si trova in una zona rurale e si propone come punto di riferimento locale. Non sono stati forniti dettagli sull’identità del locale o sui soggetti coinvolti nell’apertura.

Il primo cittadino del Comune di Pianoro, Luca Vecchiettini, ha salutato così sul proprio profilo Facebook il nuovo locale ai piedi del Monte delle Formiche, immerso nella Val di Zena: "Ci sono scelte coraggiose che meritano di essere raccontate. Una di queste è quella di Nicola e Gianni Marzano, due fratelli che hanno scelto di trasferire la loro attività a Ca’ di Pippo, una delle frazioni più isolate e suggestive del nostro comune. Alle spalle hanno un’esperienza di lungo corso nella ristorazione, ma oggi la loro nuova sfida si sviluppa proprio qui, ai piedi del Monte delle Formiche. La vera sorpresa? Non aspettatevi i classici tortellini... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nuovo ristorante a Ca’ di Pippo. Così può rinascere la Val di Zena"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Disney Cruise Line Vlog | Alaska Embarkation Day | Disney Wonder Concierge | May 2026 | Adam Hattan

Notizie e thread social correlati

Jürgen Klopp nuovo ct della Germania: così i tedeschi sognano di rinascere, ma la Red Bull può bloccare tuttoLa Federazione tedesca ha annunciato l’ingaggio di un nuovo commissario tecnico per la nazionale di calcio.

Interventi anti frane ed erosioni. Chiude la sp36 ’Val di Zena’La strada SP36 'Val di Zena' è stata chiusa al traffico dalla Città Metropolitana di Bologna.